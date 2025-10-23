RAID Festivals i prossimi appuntamenti della rassegna di danza
Dalla tragedia antica al mito marino, fino all’identità europea. Prosegue il percorso poetico e politico di RA.I.D Festivals tra danza, rito e identità. L’appuntamento è ancora a Solofra, negli spazi di Palazzo Orsini, cuore pulsante fino al prossimo 9 novembre, che il week end alle porte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
