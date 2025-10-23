Quotazione grano duro ai cerealicoltori foggiani le briciole | solo 2 euro in più a tonnellata

Foggiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una miseria che non affronta la vera emergenza del comparto: è il giudizio netto di Coldiretti sul timido aumento di soli 2 euro a tonnellata registrato mercoledì 22 ottobre alla Borsa Merci di Foggia per le quotazioni del grano duro.undefinedNel corso della mattinata di ieri i cerealicoltori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

quotazione grano duro cerealicoltoriGRANO Grano duro, protesta CIA Puglia: “Voto contrario nelle quotazioni” - Dal 2023, quando è iniziato il crollo del prezzo del grano duro, CIA Agricoltori Italiani ha condotto una campagna serrata in difesa di uno dei fiori all'occhiello dell'agricoltura italiana ... Segnala statoquotidiano.it

quotazione grano duro cerealicoltoriCrisi del grano duro: manifestazione a Foggia della Liberi Agricoltori Puglia - 00, davanti la sede della Camera di Commercio di Foggia, la Liberi Agricoltori Puglia, insieme a vari movimenti ed associazioni a difesa del mondo agricolo, ... Secondo lasiritide.it

GRANO Coldiretti diserta la Borsa Merci di Foggia: “Sistema superato, servono regole nuove per il grano duro” - Per affrontare la crisi strutturale del settore, Coldiretti ha messo a punto un piano articolato in sette punti, volto a difendere la filiera nazionale del grano duro dalle pressioni esterne e dalla c ... statoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Quotazione Grano Duro Cerealicoltori