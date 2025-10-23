Quotazione grano duro ai cerealicoltori foggiani le briciole | solo 2 euro in più a tonnellata
Una miseria che non affronta la vera emergenza del comparto: è il giudizio netto di Coldiretti sul timido aumento di soli 2 euro a tonnellata registrato mercoledì 22 ottobre alla Borsa Merci di Foggia per le quotazioni del grano duro.undefinedNel corso della mattinata di ieri i cerealicoltori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Telesveva. . Foggia, centinaia di agricoltori pugliesi in protesta per i prezzi al ribasso del grano duro: “Stiamo chiudendo le imprese, di questo passo sarà una catastrofe annunciata” #foggia #attualità #agricoltori #protesta #grano - facebook.com Vai su Facebook
Grano duro, Coldiretti Puglia boccia quotazioni Camera di Commercio Foggia: “Il sistema va superato” #FOGGIA #GRANO #CAMERADICOMMERCIO #COLDIRETTIPUGLIA https://tinyurl.com/23ubvg8k - X Vai su X
GRANO Grano duro, protesta CIA Puglia: “Voto contrario nelle quotazioni” - Dal 2023, quando è iniziato il crollo del prezzo del grano duro, CIA Agricoltori Italiani ha condotto una campagna serrata in difesa di uno dei fiori all'occhiello dell'agricoltura italiana ... Segnala statoquotidiano.it
Crisi del grano duro: manifestazione a Foggia della Liberi Agricoltori Puglia - 00, davanti la sede della Camera di Commercio di Foggia, la Liberi Agricoltori Puglia, insieme a vari movimenti ed associazioni a difesa del mondo agricolo, ... Secondo lasiritide.it
GRANO Coldiretti diserta la Borsa Merci di Foggia: “Sistema superato, servono regole nuove per il grano duro” - Per affrontare la crisi strutturale del settore, Coldiretti ha messo a punto un piano articolato in sette punti, volto a difendere la filiera nazionale del grano duro dalle pressioni esterne e dalla c ... statoquotidiano.it scrive