Quota 103 abolita in Manovra cosa succede nel 2026 con la pensione anticipata

Il Governo ha deciso di tagliare definitivamente le forme di pensione anticipata con il ricalcolo contributivo che negli anni scorsi avevano permesso un’uscita dal lavoro di molto anticipata rispetto alla legge Fornero. Se Opzione Donna era stata da tempo molto ridotta, Quota 103 era invece ancora disponibile per chiunque avesse 62 anni di età e 41 di contributi. La legge Fornero viene quindi rafforzata, e gli unici modi per andare in pensione, oltre ad Ape Sociale, che però copre casi molto specifici, rimangono due. Si tratta della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata ordinaria. Il Governo ha abolito Quota 103. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quota 103 abolita in Manovra, cosa succede nel 2026 con la pensione anticipata

