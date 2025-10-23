Quintorigo e John De Leo a JazzMi | Essere Rospi forma di resistenza Ecco il nostro sguardo sul mondo

Il “Rospo” di John De Leo e i Quintorigo salta sul palco di JazzMi, lunedì prossimo al Dal Verme. Un anno dopo la reunion messa in strada per festeggiare il primo quarto di secolo di quell’album fortunato, infatti, le strade di Valentino Bianchi, Stefano Ricci, Gionata Costa, Andrea Costa e del loro (ex) frontman continuano ad andare nella stessa direzione. "Essere Rospi è la nostra forma di Resistenza; essere parte dell’immaginario popolare contribuendo alla difesa di quei valori che riguardano tutti" dicono Bianchi & Co. dando voce e sentimento al loro spirito dissidente. De Leo, all’anagrafe Massimo De Leonardis, sottoscrive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

