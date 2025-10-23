Quintorigo e John De Leo a JazzMi | Essere Rospi forma di resistenza Ecco il nostro sguardo sul mondo
Il “Rospo” di John De Leo e i Quintorigo salta sul palco di JazzMi, lunedì prossimo al Dal Verme. Un anno dopo la reunion messa in strada per festeggiare il primo quarto di secolo di quell’album fortunato, infatti, le strade di Valentino Bianchi, Stefano Ricci, Gionata Costa, Andrea Costa e del loro (ex) frontman continuano ad andare nella stessa direzione. "Essere Rospi è la nostra forma di Resistenza; essere parte dell’immaginario popolare contribuendo alla difesa di quei valori che riguardano tutti" dicono Bianchi & Co. dando voce e sentimento al loro spirito dissidente. De Leo, all’anagrafe Massimo De Leonardis, sottoscrive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Quintorigo e John De Leo a JazzMi: "Essere Rospi, forma di resistenza. Ecco il nostro sguardo sul mondo" - Lunedì al Dal Verme torna in scena l’eclettica formazione protagonista nel 1999 a Sanremo. Segnala ilgiorno.it
Quintorigo e John De Leo in concerto: Voglio tornare Rospo - JazzMi 2025 - 00 presso il Teatro Dal Verme di Milano (via San Giovanni sul Muro 2), il programma del festival diffuso JazzMi 2025 prosegue con il concerto dei Quintorigo con John ... Come scrive mentelocale.it
John De Leo e Quintorigo: reunion sold out al Locomotiv per i 25 anni di 'Rospo' - Quella di stasera al Locomotiv è la seconda data del tour che vede di nuovo insieme sul ... Si legge su ilrestodelcarlino.it