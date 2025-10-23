La Spezia, 23 ottobre 2025 – In via Biassa si ritorna a transitare. Sì, ma rigorosamente col naso all’insù. Proprio così, perché da quando hanno cominciato a cadere calcinacci dallo storico palazzo di via Baldassarre Biassa 87, anche la traversa dedicata al noto e celebre personaggio della famiglia patrizia spezzina, si ritrova ora ad avere gli occhi di tutti puntati addosso. Di cittadini, turisti e corrieri. Ma anche quelli delle nutrite scolaresche e comitive in gita. Perché sono davvero in tantissimi ad attraversarla ogni giorno, questa via, e in qualunque momento. Stretta e appartata, via Biassa permette infatti, venendo da piazza Beverini, di ‘tagliare’ a metà via Del Prione, arrivando dritti all’ascensore pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qui Spezia, via Biassa e dintorni. Piovono calcinacci dai palazzi storici: “Mettete in sicurezza”