Qui Spezia via Biassa e dintorni Piovono calcinacci dai palazzi storici | Mettete in sicurezza
La Spezia, 23 ottobre 2025 – In via Biassa si ritorna a transitare. Sì, ma rigorosamente col naso all’insù. Proprio così, perché da quando hanno cominciato a cadere calcinacci dallo storico palazzo di via Baldassarre Biassa 87, anche la traversa dedicata al noto e celebre personaggio della famiglia patrizia spezzina, si ritrova ora ad avere gli occhi di tutti puntati addosso. Di cittadini, turisti e corrieri. Ma anche quelli delle nutrite scolaresche e comitive in gita. Perché sono davvero in tantissimi ad attraversarla ogni giorno, questa via, e in qualunque momento. Stretta e appartata, via Biassa permette infatti, venendo da piazza Beverini, di ‘tagliare’ a metà via Del Prione, arrivando dritti all’ascensore pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Qui Spezia, via Biassa e dintorni. Piovono calcinacci dai palazzi storici: "Mettete in sicurezza" - Commercianti e residenti preoccupati per la presenza di ponteggi fissi: "Nessun operaio nei cantieri e i lavori non partono".
