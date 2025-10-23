Questo QR code non può essere clonato | ecco la nuova frontiera italiana dell' anticontraffazione

Minuscole fibrille, intelligenza artificiale e un QR code che non si lascia copiare: così l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, insieme alla Fondazione Bruno Kessler, hanno creato un’etichetta capace di provare la propria autenticità. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Questo QR code non può essere clonato: ecco la nuova frontiera italiana dell'anticontraffazione

