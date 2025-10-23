Questi smartphone di Redmi OPPO e OnePlus avranno una batteria fuori dal comune

Diversi leak e conferme ufficiali svelerebbero le ampie batterie dei prossimi modelli di OnePlus, Redmi e OPPO. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Questi smartphone di Redmi, OPPO e OnePlus avranno una batteria fuori dal comune

Altre letture consigliate

HyperOS 3: ecco tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO compatibili per il mese di ottobre - X Vai su X

In questo articolo andremo a scoprire quali smartphone targati Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno l'aggiornamento ad HyperOS 3 nel corso del mese di ottobre. - facebook.com Vai su Facebook

Questi smartphone di Redmi, OPPO e OnePlus avranno una batteria fuori dal comune - Diversi leak e conferme ufficiali svelerebbero le ampie batterie dei prossimi modelli di OnePlus, Redmi e OPPO. Riporta tuttoandroid.net

I flagship OPPO e OnePlus diventeranno smartphone AI con Google Gemini - Aggiornamento 08/08: arrivano nuove conferme ufficiali in merito alla collaborazione tra OPPO e Google per portare Gemini a bordo degli smartphone della casa cinese. Come scrive gizchina.it

OPPO, OnePlus e AI Eraser: quando arriva e smartphone supportati - OPPO e OnePlus hanno lanciato una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale per i suoi smartphone, AI Eraser, che promette di facilitare la vita agli amanti della fotografia da mobile e i ... Secondo gizchina.it