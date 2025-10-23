Quest’autunno sempre più italiani scelgono di vaccinarsi contro influenza e Covid senza passare dallo studio del medico Una nuova tendenza che sta cambiando le nostre abitudini di prevenzione?

O gni autunno, al primo calo delle temperature, i medici cominciano a richiamare l’attenzione sulla vaccinazione e, quest’anno, la buona notizia è che la risposta è arrivata con molta più convinzione delle stagioni passate. In molte regioni italiane, infatti, la campagna vaccinale contro influenza e Covid-19 è partita con una partecipazione importante. Ma a sorprendere, non è solo il numero dei cittadini che hanno scelto di immunizzarsi, in netto aumento rispetto al 2024, ma il luogo dove lo hanno fatto: la farmacia. L’influenza stagionale è già arrivata: il vaccino è l’arma migliore per alzare le difese anticorpali X Influenza e Covid, cresce il numero di chi sceglie il vaccino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

