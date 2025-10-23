Questa Costituzione è uno spettacolo Il Consiglio notarile celebra la Giornata europea della giustizia civile

Lecceprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata europea della Giustizia Civile, il Consiglio Notarile di Lecce promuove un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori del territorio: la proiezione dello spettacolo “Questa Costituzione è uno spettacolo”, ideato e interpretato dai notai Giulio Biino, già. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

