Quella tra Rapha ed EF è stata la partnership che ha salvato l’estetica del ciclismo

Era il 5 ottobre 2020 quando il campione nazionale colombiano Jonathan Caicedo vinceva in solitaria la terza tappa del Giro d’Italia, in un’inedita collocazione autunnale a causa del Covid-19. In cima all’Etna, la prima frazione con arrivo in salita di quell’edizione, Caicedo esulta sotto il diluvio con le braccia spalancate, poi si fa il segno della croce. Le immagini di quella vittoria fanno il giro del mondo, non solo per l’impresa del buon Jonathan, ma soprattutto per il kit che indossava quel giorno. Una versione inedita della divisa del campione colombiano con le tre bande orizzontali gialle, blu e rosse sfumate sulle quali sono appuntate come coccarde il Tri-Ferg e la Papera di Palace Skateboarding, il brand streetwear londinese che solo l’anno prima aveva firmato con adidas le maglie della Juventus. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

