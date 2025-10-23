Quella casa è mia | perché Luigi Morcaldi ha ucciso l’ex moglie Luciana Ronchi

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Morcaldi, 64 anni ha ucciso l’ex moglie Luciana Ronchi per la casa. Lo hanno testimoniato i vicini che lo sentivano urlare «la casa è la mia» mentre la uccideva. I due hanno avuto un figlio, Andrea, oggi 28enne. Morcaldi si è presentato ieri davanti a Ronchi con il suo Beverly 300 e il casco. Ma lei lo ha riconosciuto subito: «Te ne devi andare». Lui però ha tirato fuori il coltello e l’ha aggredita. Al volto. Lei ha cercato di scappare nell’androne del palazzo in via Giuseppina Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Ma lui è riuscito lo stesso a riprenderla. La casa è mia. Dopo l’omicidio è scappato in moto. 🔗 Leggi su Open.online

