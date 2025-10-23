Quei morti senza nome | in Lombardia 151 corpi aspettano che qualcuno li reclami Il caso più vecchio? Una donna trovata nel 1977

Bellano (Lecco) – Sono di Osvaldo Lanfredini i resti trovati lo scorso marzo in un casolare diroccato in mezzo ai boschi della Muggiasca, a Vendrogno di Bellano. Dell’operaio edile di Crandola Valsassina, classe 1969, si erano perse le tracce il 20 gennaio del 2020. A distanza di quasi sei anni dalla sua scomparsa arriva la conferma, informale, che quelle ossa consunte dal tempo e dalle intemperie sono proprio le sue: nella stessa zona è stata recuperata la sua carta di identità, consumata e sbiadita, ma ancora leggibile. Ora si attende solo l’esito definitivo del test del dna. Probabilmente Osvaldo è morto stroncato da un malore, oppure assiderato dopo essere stato sorpreso dal maltempo e aver cercato un riparo di fortuna durante un’escursione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

