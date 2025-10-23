Quattro nuotatori tifernati protagonisti alla tappa conclusiva dell' Italian Open Water

Quattro nuotatori tifernati protagonisti all’ultima tappa dell’Italian Open Water, circuito di gare in acque libere disputatosi a Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie.Francesco Serafini, Riccardo Giambi, Luca Mariucci e Massimo Palombo, nuotatori Polisport, si sono confrontati con 400 atleti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

