Non bisogna essere degli economisti lungimiranti o dei sociologi visionari, due figure per altro inesistenti tra i dilettanti del governo Meloni, per capire che la denatalità in Italia, di cui si parla in questi giorni dopo la pubblicazione degli ultimi dati, è un fiume in piena epocale nel quadro di una crisi demografica che non si può fermare con mezzucci tipo bonus una tantum o provvedimenti ad hoc, di cui si è riempita recentemente la bocca il Presidente del Consiglio, ma che avrebbe la necessità di una politica economica strutturale in grado di affrontare senza veti ideologici sovranisti almeno quattro temi cardine: – la politica salariale; – la gestione intelligente dell’emigrazione; – la crescente povertà che colpisce anche chi ha un posto di lavoro; – non ultima, una politica sulla casa (assente da decenni), che sia in grado di calmierare la folle corsa al rialzo del mercato degli affitti soprattutto nelle grandi città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quattro mosse che il governo dovrebbe attuare per mitigare denatalità ed emigrazione