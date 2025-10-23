Quattro giovani fanno autostop sull’A25 | paura a Corfinio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Automobilisti sotto shock, interviene la polizia stradale. CORFINIO, 23 ottobre 2025. Momenti di apprensione questa mattina sull’autostrada A25, nei pressi del viadotto di Corfinio (L’Aquila) dove quattro giovani sono stati avvistati mentre camminavano a piedi lungo la carreggiata tentando di fare autostop tra le auto in transito. Gli automobilisti, sorpresi e spaventati dalla scena, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine per segnalare la presenza dei pedoni in autostrada. L’intervento della Polizia Stradale. I protagonisti dell’episodio sono quattro ragazzi tra i 20 e i 30 anni, ospiti di un centro di accoglienza della zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

