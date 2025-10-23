Quattro comuni baresi lanciano una ' certificazione' per l' artigianato di qualità | il progetto selezionato dal Ministero

Se il progetto PietraMadre, con cui i comuni di Alberobello, Polignano, Castellana e Noci si candidavano a Capitale italiana della cultura 2027, non è andato a buon fine, vedrà comunque realizzato uno dei suoi ‘pezzi’. Parliamo del progetto Art.co, che entra nella sua fase realizzativa proponendo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

