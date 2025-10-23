quattordici squadre giovanili nella nuova stagione della scuola basket arezzo

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Quattordici squadre giovanili al debutto nella nuova stagione della Scuola Basket Arezzo. Il mese di ottobre è scandito dalla ripartenza di tutti i campionati regionali maschili e femminili dall’Under13 all’Under19, con la società aretina che sarà impegnata in molteplici categorie dove schiererà atlete e atleti cresciuti nel settore minibasket Nova Verta con l’obiettivo di confermare la solidità del proprio progetto tecnico-formativo e di consolidarsi tra le migliori realtà della pallacanestro toscana. A rompere il ghiaccio sabato 25 ottobre saranno i ragazzi dell’Under17 Rosini allenati da Erik Maccanti che, dopo mesi di soli allenamenti, vivranno le emozioni di tornare a disputare una partita ufficiale sul campo del San Casciano Basket. 🔗 Leggi su Lanazione.it

