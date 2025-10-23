Quattordici squadre giovanili nella nuova stagione della Scuola Basket Arezzo

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Quattordici squadre giovanili al debutto nella nuova stagione della Scuola Basket Arezzo. Il mese di ottobre è scandito dalla ripartenza di tutti i campionati regionali maschili e femminili dall’Under13 all’Under19, con la società aretina che sarà impegnata in molteplici categorie dove schiererà atlete e atleti cresciuti nel settore minibasket Nova Verta con l’obiettivo di confermare la solidità del proprio progetto tecnico-formativo e di consolidarsi tra le migliori realtà della pallacanestro toscana. A rompere il ghiaccio sabato 25 ottobre saranno i ragazzi dell’Under17 Rosini allenati da Erik Maccanti che, dopo mesi di soli allenamenti, vivranno le emozioni di tornare a disputare una partita ufficiale sul campo del San Casciano Basket. 🔗 Leggi su Lanazione.it

quattordici squadre giovanili nella nuova stagione della scuola basket arezzo

© Lanazione.it - Quattordici squadre giovanili nella nuova stagione della Scuola Basket Arezzo

Altre letture consigliate

quattordici squadre giovanili nuovaQuattordici squadre giovanili nella nuova stagione della Scuola Basket Arezzo - Il mese di ottobre è scandito dall’avvio dei campionati regionali maschili e femminili dall’Under13 all’Under19 ... Si legge su lanazione.it

Nuova Virtus Cesena: strategie per la stagione 2024-2025 tra settore giovanile e prima squadra - Sono giornate decisive per il prossimo futuro della Nuova Virtus Cesena, che in questi giorni metterà sul tavolo le modalità con le quali affrontare la nuova stagione del settore basket. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Quattordici Squadre Giovanili Nuova