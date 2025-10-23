Quarto Tempo il calcio italiano si confronta sul mondo dilettantistico

Al via la tre giorni di incontri e panel organizzata a Ferrara dalla LND FERRARA - Una tre giorni organizzata dalla LND con un fitto calendario di incontri e panel dedicati ad approfondire e analizzare il sistema dilettantistico del calcio italiano, insieme ai protagonisti delle varie componenti fed. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Quarto Tempo", il calcio italiano si confronta sul mondo dilettantistico

