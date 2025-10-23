Quarato sotto attacco | per Mainiero ' gaffe istituzionale per FdI un segnale di crisi
Nuove tensioni scuotono la maggioranza di centrosinistra al Comune di Foggia, dopo la restituzione formale da parte di Giovanni Quarato, alla sindaca Maria Aida Episcopo, della delega di studio alle Politiche Abitative. Un gesto che secondo l'opposizione svelerebbe il "malessere amministrativo". 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ULTIMA ORA La rabbia del consigliere comunale del M5S Giovanni Quarato: "Lascio la commissione" ? - facebook.com Vai su Facebook