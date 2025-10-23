Quarato sotto attacco | per Mainiero ' gaffe istituzionale per FdI un segnale di crisi

Foggiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove tensioni scuotono la maggioranza di centrosinistra al Comune di Foggia, dopo la restituzione formale da parte di Giovanni Quarato, alla sindaca Maria Aida Episcopo, della delega di studio alle Politiche Abitative. Un gesto che secondo l'opposizione svelerebbe il "malessere amministrativo". 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

