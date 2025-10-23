Quaranta migranti muoiono in un naufragio al largo della Tunisia

Quaranta migranti provenienti dall’Africa subsahariana, tra cui alcuni neonati, sono morti il 22 ottobre in un naufragio al largo della Tunisia, mentre cercavano di raggiungere l’Europa, ha dichiarato all’Afp un funzionario giudiziario. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Quaranta migranti muoiono in un naufragio al largo della Tunisia

News recenti che potrebbero piacerti

ISOLA TERRA NOSTRA TRAGEDIA IN MARE NEONATI YRA I 40 MORTI. NELLE ACQUE DELLA TUNISIA uova tragedia del mare al largo delle coste della Tunisia. Almeno quaranta migranti subsahariani, tra cui diversi neonati, hanno perso la vita annegand - facebook.com Vai su Facebook

Naufragio al largo della Tunisia, quaranta migranti, tra cui anche neonati, sono morti. Soccorse trenta persone, secondo quanto riportato dal portavoce del tribunale di Mahdia $ANSA - X Vai su X

Quaranta migranti muoiono in un naufragio al largo della Tunisia - Quaranta migranti provenienti dall’Africa subsahariana, tra cui alcuni neonati, sono morti il 22 ottobre in un naufragio al largo della Tunisia, mentre cercavano di raggiungere l’Europa, ha dichiarato ... internazionale.it scrive

Tragedia al largo della Tunisia: 40 migranti muoiono in un naufragio. Tra le vittime ci sono anche neonati - L'imbarcazione si sarebbe ribaltata a poche miglia dalla costa tunisina e a bordo c'erano molti minori: tutte le vittime sarebbero provenienti dall'Africa subsahariana ... Come scrive today.it

Migranti, 40 morti in un naufragio al largo della Tunisia: tra le vittime ci sono anche dei neonati - Almeno 40 migranti subsahariani, tra cui diversi neonati, hanno perso la vita annegando dopo che la loro imbarcazione di fortuna si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Ma ... blitzquotidiano.it scrive