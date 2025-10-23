Quaranta migranti muoiono in un naufragio al largo della Tunisia

Quaranta migranti provenienti dall’Africa subsahariana, tra cui alcuni neonati, sono morti il 22 ottobre in un naufragio al largo della Tunisia, mentre cercavano di raggiungere l’Europa, ha dichiarato all’Afp un funzionario giudiziario. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

