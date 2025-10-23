Per la maggior parte delle persone, pensare a diecimila euro è semplice: è la cifra che può rappresentare un risparmio, un piccolo investimento, o un traguardo faticosamente raggiunto. Ma se iniziamo a moltiplicare quella somma, la percezione cambia rapidamente. La ricchezza media di una persona in Italia, secondo i dati disponibili, si aggira intorno ai 220 mila euro. Una cifra che ci sembra già una bella ricchezza rispetto a 10mila euro, ma che appare molto (ma molto!) inferiore, se paragonata a un milione. Tuttavia, per quanto sia una cifra distante dalle tasche della maggior parte delle persone, possiamo ancora immaginare cosa significhi avere un milione di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Quanto vale davvero un miliardo? E perché la ricchezza è così concentrata in poche mani?