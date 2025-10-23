Quanto costa l’olio nuovo 2025 in Toscana

Firenze, 23 ottobre 2025 – Venticinque euro al litro. È questo il prezzo medio dell’ olio nuovo 2025 in Toscana, con punte che arrivano anche oltre nei frantoi e nelle aziende agricole più rinomate. Un rincaro inevitabile, spiegano i produttori dell’olio extravergine d’oliva, dovuto ad una campagna olearia segnata da scarsa produzione ma da una qualità eccellente. “Quest’anno l’olio costerà mediamente intorno ai 25 euro al litro al dettaglio”, conferma Cesare Buonamici, produttore di Fiesole e presidente di Coldiretti Firenze-Prato. “La quantità di olive è inferiore, ma le rese sono tornate su buoni livelli e la qualità è molto alta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

