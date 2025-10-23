Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz | il possibile distacco a Vienna

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale a Vienna e si avvicina a Carlos Alcaraz nel ranking ATP: lo spagnolo è in testa alla classifica mondiale con 11340 punti, mentre l’azzurro questa sera sale a 10100, ma potrà recuperare ulteriore terreno nei prossimi turni. L’azzurro è ora a -1240 dall’iberico, ma in caso di approdo in semifinale salirebbe a quota 10200, andando a -1140 dal rivale, mentre con l’eventuale qualificazione alla finale si porterebbe a 10330, a -1010 dallo spagnolo, infine in caso di successo nel torneo si isserebbe a 10500, a -840 da Alcaraz. Sinner, poi, partirà ancora più vicino all’avversario nel Masters 1000 di Parigi Nanterre, dato che Alcaraz scarterà i 100 punti degli ottavi dello scorso anno, mentre l’azzurro non ne perderà, avendo saltato l’edizione 2024: l’italiano potrebbe ripartire da -740, potendo sperare di tornare in testa al ranking dopo il torneo francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz: il possibile distacco a Vienna

