Negli anni Ottanta e Novanta, milioni di italiani si sono riuniti davanti alla televisione per imparare il prezzo di un frigorifero, di un set di pentole o di una lavatrice. Ma Ok, il prezzo è giusto! è stato molto più di un semplice quiz televisivo. Una vera e propria scuola di vita popolare, dove il sogno di vincere un elettrodomestico coincideva con l’idea stessa di felicità domestica e benessere familiare. Ora lo storico programma sta per tornare sugli schermi italiani in una nuova veste, più ironica e dichiaratamente nostalgica, pronta a parlare sia a chi ricorda con affetto le iconiche puntate condotte da Iva Zanicchi, sia a chi non le ha mai viste ma comprende perfettamente cosa significa comfort show. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Quando un frigorifero faceva piangere di gioia: il ritorno cult di Ok, il prezzo è giusto! (che sarà tutto nuovo)