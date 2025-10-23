Quando l’intelligenza artificiale è al servizio dell’amministrazione
Urbino per due giorni sarà una fucina di idee e soluzioni per innovare la pubblica amministrazione. Oggi e domani infatti l’Università Carlo Bo ospiterà l’evento ‘Intelligenza Artificiale e Open Source al servizio della Pubblica Amministrazione: dall’innovazione alle soluzioni concrete’, un appuntamento che farà convergere nella città ducale oltre cinquanta addetti del settore, tra dipendenti di enti pubblici e aziende fornitrici di servizi informatici innovativi. "L’evento, un convegno che presenterà esperienze, progetti e azioni già sperimentate con successo – spiegano gli organizzatori – è pensato per promuovere il confronto tra università, istituzioni e imprese su tecnologie che stanno ridisegnando il modo di lavorare del settore pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
