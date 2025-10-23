La scena è semplice: si formula un’esigenza, l’auto risponde con buon senso. Con la nuova Hyundai Ioniq 9 si abbandona la liturgia dei tasti e dei menu per un linguaggio più umano: basta la voce. L’assistente AI interpreta le parole, anticipa i gesti, restituisce al guidatore la semplicità perduta e allo stesso tempo rafforza sicurezza ed efficienza. La protagonista è la Ioniq 9, terzo modello della famiglia elettrica Hyundai e simbolo della nuova generazione di vetture “software defined”, dove l’intelligenza artificiale diventa il cuore dell’esperienza. Il sistema Hyundai AI Assistant utilizza un motore di intelligenza generativa per comprendere comandi naturali e contestuali: non più comandi obbligati come“accendi il climatizzatore”, ma richieste così come ci vengono, come “fa’ più fresco in auto”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando l’auto pensa: la nuova frontiera AI di Hyundai