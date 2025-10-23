Time is out of joint. O cursed spite. That ever I was born set it right (Amleto, atto I, scena 5). Che il tempo sia scardinato, da. tempo, almeno da quando il “Principe del dubbio” lo ha, contrariamente alle sue abitudini, affermato con assoluta certezza, ne siamo tutti convinti. E, come lui, ci poniamo continuamente il problema di chi debba o possa “rimetterlo in sesto”. Per la verità, noi comuni mortali, no, non abbiamo la pretesa di essere i protagonisti di questa inane impresa. Ma vi sono stati, e purtroppo continuano a esserci, parecchi mitomani che la domanda se la sono fatta e se la fanno sul serio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Quando l’arte congiunge gli “opposti pianeti”: alla Gnamc la raffinata mostra del pittore cinese Liu Youju