Quando il fuoco divenne commiato | i primi gesti funebri nel Neolitico
Settemila anni fa, il fuoco ha smesso di essere solo strumento quotidiano per diventare linguaggio del congedo. Una ricerca dell’Università di Trento mostra che già nel Neolitico antico veniva usato per trasformare i resti umani, anticipando pratiche che più tardi avremmo chiamato cremazione. Lo studio è uscito su una rivista internazionale di archeologia. Fuoco, memoria . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
18 marzo 1848: Milano divenne un formicaio di fuoco - X Vai su X
Sarà Antonio Fuoco a guidare la Ferrari SF-25 di Lewis Hamilton nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Una scelta tecnica, sì, ma dal valore simbolico. Il regolamento, infatti, impone a ogni team di far correre, due volte l'anno per ci - facebook.com Vai su Facebook