Settemila anni fa, il fuoco ha smesso di essere solo strumento quotidiano per diventare linguaggio del congedo. Una ricerca dell’Università di Trento mostra che già nel Neolitico antico veniva usato per trasformare i resti umani, anticipando pratiche che più tardi avremmo chiamato cremazione. Lo studio è uscito su una rivista internazionale di archeologia. Fuoco, memoria . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Quando il fuoco divenne commiato: i primi gesti funebri nel Neolitico