“Come si cambia, Segretario”. È l’incipit di un il post di Fratelli d’Italia apparso sui profili social nel quale compare un video del leader della Cgil Maurizio Landini che, ospite di Coffe break nel marzo 2015, contestava vigorosamente il salario minimo contenuto dei decreti attuativi del Jobs Act dell’allora premier Matteo Renzi. Niente soglia minima per legge, esistono già i contratti collettivi nazionali, diceva. Salario minimo, quando Landini parlava come il governo Meloni. “Bisogna rispettare quanto previsto dai contratti nazionali anche il salario minimo va trattato secondo questo principio, corriamo il rischio che i contratti nazionali vengano sostituiti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Quando il compagno Landini parlava come la premier Meloni: no al salario minimo (video)

