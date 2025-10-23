Quando chi assiste si ammala | il problema dei caregiver

C’è un paradosso silenzioso nella cura: mentre sostiene il peso della fragilità altrui, chi assiste si consuma. In Italia milioni di persone svolgono ogni giorno il ruolo di caregiver familiare, spesso senza una formazione specifica, senza un reddito dedicato e con tutele frammentate. La maggioranza sono donne tra i 45 e i 64 anni, schiacciate tra lavoro, figli e assistenza a un congiunto non autosufficiente. Le conseguenze sulla salute fisica, mentale ed economica sono concrete, misurabili e, troppo spesso, ignorate. Il lavoro di cura non è “solo amore”. È sollevare pesi, gestire farmaci, coordinare visite, mediare con burocrazie, affrontare notti interrotte e decisioni complesse. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

