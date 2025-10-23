Quando caffè si può bere in gravidanza?

Gravidanzaonline.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno dottoressa, durante la gravidanza mi hanno consigliato di limitare il consumo di caffè. Io però sono abituata a bere 2-3 tazzine al giorno e faccio fatica a ridurle. Qual è la quantità massima considerata sicura e ci sono alternative che possano dare un po’ di energia senza rischi per il bimbo? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

quando caff232 si pu242 bere in gravidanza

© Gravidanzaonline.it - “Quando caffè si può bere in gravidanza?”

Leggi anche questi approfondimenti

Perché bere birra analcolica in gravidanza non è sicuro come si possa credere - Durante la gravidanza, l'alcol è una di quelle sostanze che una futura madre dovrebbe evitare in modo assoluto. Si legge su fanpage.it

Bere alcolici prima o durante la gravidanza può cambiare la forma del viso del bambino - Probabilmente tutti sappiamo che bere alcolici in gravidanza è assolutamente sconsigliato, perché altamente dannoso per la salute del feto. Segnala fanpage.it

Perché non bisogna bere alcol in gravidanza? Il problema dei disturbi feto-alcolici - alcolico costituiscono la principale causa di disabilità intellettiva nei bambini dei Paesi più sviluppati del mondo. Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Caff232 Pu242 Bere Gravidanza