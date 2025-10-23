quando a il collegio si parla di sesso seriamente

Niente risatine, niente imbarazzo. Quest’anno a Il Collegio si fa proprio sul serio. Nella nona edizione del celebre docu-reality di Rai arriva per la prima volta un corso di educazione sessuale e affettiva, una scelta che ha già acceso il dibattito tra genitori, insegnanti e spettatori. Nella maggior parte delle scuole italiane, l’argomento è ancora vietato e consentito alle superiori solo con il consenso dei genitori. La decisione del programma infatti segna un passo coraggioso e in controtendenza. Dal 23 ottobre 2025 su RaiPlay (e da questo dicembre su Rai 2), i nuovi collegiali studieranno non solo le materie tradizionali, ma anche temi legati al corpo, alle emozioni e al rispetto di sé e degli altri. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

