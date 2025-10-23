Quando a Gaza soldati israeliani versavano colate di cemento in una fonte idrica a Hebron che forniva acqua ai palestinesi per chiuderla - VIDEO

23 ott 2025

Nel luglio del 2023, pochi mesi prima dell'inizio della guerra a Gaza, alcuni soldati dell'esercito israeliano sono stati filmati mentre chiudevano una fonte di approvvigionamento di acqua a Hebron, nella Striscia Alcuni soldati israeliani sono stati filmati mentre "versavano cemento in una f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

quando a gaza soldati israeliani versavano colate di cemento in una fonte idrica a hebron che forniva acqua ai palestinesi per chiuderla video

Quando a Gaza "soldati israeliani versavano colate di cemento in una fonte idrica a Hebron, che forniva acqua ai palestinesi, per chiuderla" - VIDEO

