Quando 190 ciabatte diventano un' opera d' arte
Fino all'8 febbraio 2026 un’orchestra suona a Lafayette Anticipations, ma senza strumenti musicali: solo ciabatte. È la curiosa istallazione dell'artista marocchina Meriem Bennani, a evocare il potere della collettività. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
