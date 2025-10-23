Quando 190 ciabatte diventano un' opera d' arte

Fino all'8 febbraio 2026 un’orchestra suona a Lafayette Anticipations, ma senza strumenti musicali: solo ciabatte. È la curiosa istallazione dell'artista marocchina Meriem Bennani, a evocare il potere della collettività. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

