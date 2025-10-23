Qualità dell' ambiente Monza ultima in Lombardia

Monzatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima in Lombardia per la qualità ambientale generale. È il triste primato raccolto dalla provincia di Monza e Brianza nell’ultimo rapporto “Ecosistema urbano 2025” stilato da Legambiente.Il rapportoIl dossier, fatto da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e il Sole 24 Ore, analizza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

qualit224 ambiente monza ultimaMonza ultima in Lombardia per l’ambiente, ma star nella gestione dell’acqua - Lo dice il dossier di Legambiente che analizza i parametri ambientali urbani. Come scrive mbnews.it

Il Monza riparte contro il Parma, ultima spiaggia per credere nella salvezza - Il Monza riparte dalla sfida interna contro il Parma dopo la grande prova di San Siro con l'Inter. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Ambiente Monza Ultima