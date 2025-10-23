Qualità dell' ambiente Monza ultima in Lombardia
Ultima in Lombardia per la qualità ambientale generale. È il triste primato raccolto dalla provincia di Monza e Brianza nell’ultimo rapporto “Ecosistema urbano 2025” stilato da Legambiente.Il rapportoIl dossier, fatto da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e il Sole 24 Ore, analizza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
