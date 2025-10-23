Quali sono i tre migliori borghi italiani secondo le Nazioni Unite

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Nazioni Unite hanno pubblicato la lista dei migliori borghi rurali del 2025 e tra i 52 scelti in tutto il mondo, ben 3 sono italiani. Bellano, Arquà Petrarca e Asolo hanno conquistato il giudizio internazionale rientrando nei criteri previsti dalla lista. Ecco perché e come vengono scelte le città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quali sono i tre migliori borghi italiani secondo le Nazioni Unite - figurano anche tre borghi italiani: Bellano in Lombardia, Arquà Petrarca e Asolo in Veneto. Secondo fanpage.it

sono tre migliori borghiI migliori borghi italiani del 2025 - Ci sono anche tre località italiane nella lista dei migliori borghi turistici stilata dall'UN Tourism, l'organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite. Segnala r101.it

sono tre migliori borghiBellano, Arquà Petrarca e Asolo migliori borghi turistici italiani del 2025 secondo le Nazioni Unite - Bellano, Arquà Petrarca e Asolo si aggiudicano il riconoscimento internazionale di Best Tourism Village 2025 dall’UN Tourism: scopri perché sono stati premiati. Scrive siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Tre Migliori Borghi