Qual è l'aeroporto migliore al mondo del 2025 | i premi assegnati da Forbes

orbes Travel Guide ha organizzato la seconda edizione dei Verified Air Travel Awards: ecco qual è l'aeroporto che si è aggiudicato il titolo di migliore del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

? Lo scorso weekend, presso l’Aeroporto di Cremona-Migliaro, abbiamo avuto l’onore di ospitare i volontari del FAI in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2025, durante le quali il nostro aeroporto è stato una delle mete aperte al pubblico. A nome di tu - facebook.com Vai su Facebook

Qual è l’aeroporto migliore al mondo del 2025: i premi assegnati da Forbes - orbes Travel Guide ha organizzato la seconda edizione dei Verified Air Travel Awards: ecco qual è l'aeroporto che si è aggiudicato il titolo di migliore ... Secondo fanpage.it

Qual è l’aeroporto migliore al mondo del 2024: ha un frutteto, negozi di lusso e un’area giochi - Il settore travel ha i suoi "premi Oscar" proprio come il mondo del cinema: ad assegnarli è Skytrax, la principale organizzazione globale di rating del trasporto aereo, che anche in questo 2024 ha ... Come scrive fanpage.it

È (di nuovo) italiano il miglior aeroporto d’Europa per il 2024 - L’Italia continua a fare grandi numeri nel settore dei trasporti, e si aggiudica nuovi primati nella classifica dei migliori aeroporti d’Europa per il 2024. Secondo siviaggia.it