Qashqai e-POWER Nissan rinnova l’elettrica senza spina che punta sull’efficienza

Nissan rilancia la sua rivoluzione silenziosa. Con la terza generazione dell’ e-Power, il Qashqai diventa il simbolo di un nuovo modo di intendere l’ ibrido: un’auto elettrica che non si ricarica alla presa di corrente, ma solo con un pieno di benzina. È il concetto dell’elettrico senza spina, un’idea semplice quanto geniale che oggi compie un deciso salto tecnico e qualitativo. Il cuore del sistema resta il motore elettrico che muove le ruote, mentre il tre cilindri turbo a benzina da 1,5 litri serve esclusivamente a generare energia. Ma tutto, sotto la carrozzeria, è cambiato. Nissan ha progettato un nuovo motore dedicato all’e-Power, più efficiente, silenzioso e sofisticato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Qashqai e-POWER, Nissan rinnova l’elettrica senza spina che punta sull’efficienza

