Putin | il dialogo è meglio di una guerra

19.35 Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo-americane Così Vladimir Putin. "Non avranno un impatto significativo sull'economia russa. Sono un tentativo di mettere pressione su Mosca, -ha proseguito- ma nessun Paese che abbia rispetto di se stesso fa mai niente sotto pressione". In merito all'ipotesi di Trump di rinviare l'incontro ha aggiunto: "Il dialogo è sempre meglio di qualsiasi scontro, di qualsiasi disputa o a maggior ragione di una guerra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it