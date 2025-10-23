Putin | il dialogo è meglio di una guerra

Servizitelevideo.rai.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.35 Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo-americane Così Vladimir Putin. "Non avranno un impatto significativo sull'economia russa. Sono un tentativo di mettere pressione su Mosca, -ha proseguito- ma nessun Paese che abbia rispetto di se stesso fa mai niente sotto pressione". In merito all'ipotesi di Trump di rinviare l'incontro ha aggiunto: "Il dialogo è sempre meglio di qualsiasi scontro, di qualsiasi disputa o a maggior ragione di una guerra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

putin dialogo 232 meglioPutin promette di continuare il "dialogo" con Trump - Il presidente russo Vladimir Putin ha afferma che "il dialogo &#232; sempre meglio di qualsiasi confronto" dopo che i ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Putin Dialogo 232 Meglio