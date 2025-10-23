Putin | il dialogo è meglio di una guerra
19.35 Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo-americane Così Vladimir Putin. "Non avranno un impatto significativo sull'economia russa. Sono un tentativo di mettere pressione su Mosca, -ha proseguito- ma nessun Paese che abbia rispetto di se stesso fa mai niente sotto pressione". In merito all'ipotesi di Trump di rinviare l'incontro ha aggiunto: "Il dialogo è sempre meglio di qualsiasi scontro, di qualsiasi disputa o a maggior ragione di una guerra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lo stop del dialogo tra #Putin e #Trump ha perlomeno un risvolto positivo. Il dibattito sul destino del #Pd. Il paradosso di #Ranucci (con giornali meno generosi del solito...). La #rassegnascorrettissima di #DanieleCapezzone - X Vai su X
La Casa Bianca conferma che la pianificazione del vertice Trump-Putin a Budapest è sospesa. Un funzionario ha dichiarato che “non è previsto un incontro tra i due leader nell’immediato futuro”, raffreddando le aspettative su un possibile rilancio del dialogo tr - facebook.com Vai su Facebook
Putin promette di continuare il "dialogo" con Trump - Il presidente russo Vladimir Putin ha afferma che "il dialogo è sempre meglio di qualsiasi confronto" dopo che i ... Riporta stream24.ilsole24ore.com