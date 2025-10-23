Putin si scaglia contro le sanzioni Usa | Sono un atto ostile e non avranno alcun impatto

Il sereno tra Donald Trump e Vladimir Putin è durato poco. Dopo la telefonata tra i due, sono bastati pochi giorni per un cambio completo di atteggiamento. Visioni distanti sulla pace in Ucraina e così l’incontro che avevano concordato nella telefonata è saltato, anche se – assicurano entrambi – il dialogo resta aperto. Ma ora la tensione sale ulteriormente, con le nuove sanzioni annunciate da Trump che per Putin sono “un atto ostile” che non rafforza le relazioni tra i due Paesi. Putin se la prende con Trump per le sanzioni alle compagnie petrolifere russe, considerate un “tentativo di mettere pressione su Mosca, ma nessun Paese che abbia rispetto di se stesso fa mai niente sotto pressione”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

