Putin | Sanzioni Usa un atto ostile ma non servono Trump | Vedremo tra 6 mesi L' Ue | a dicembre scelta su uso asset e fondi a Kiev

Xml2.corriere.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Reuters, dopo l'introduzione delle nuove sanzioni Usa la Cina intende sospendere gli acquisti di petrolio russo e l'India è pronta a ridurre «drasticamente» le quantità importate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

putin sanzioni usa attoCina, la guerra sul petrolio: stop al greggio russo dopo il blocco americano. Putin: «Dagli Usa atto ostile» - Le nuove sanzioni di Donald Trump contro le aziende petrolifere russe hanno prodotto un primo effetto: lo stop degli acquisti delle compagnie statali cinesi, come detto. Come scrive ilmessaggero.it

putin sanzioni usa attoPutin: 'Le sanzioni sono un atto ostile'. 'La risposta ai raid Tomahawk sarebbe schiacciante' - "Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Donald Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo- ansa.it scrive

putin sanzioni usa attoL’ira di Putin contro gli Usa: “Dall’America un atto ostile”. Petrolio russo, stop della Cina - Pechino dopo le sanzioni della Casa Bianca non acquisterà il greggio del Cremlino ... Riporta msn.com

