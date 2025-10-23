Putin | le sanzioni Usa sono un atto ostile

Roma, 23 ott. (askanews) – Le sanzioni annunciate dall’amministrazione americana sono un “atto ostile” che non rafforzano le relazioni tra Russia e Stati Uniti. Lo ha detto oggi alla stampa il presidente russo, Vladimir Putin. Per Putin le sanzioni “sono un tentativo di fare pressione sulla Russia”, che “non avranno un impatto importante, soprattutto sul nostro benessere economico”. “Nessun paese che si rispetti fa mai qualcosa sotto pressione, e la Russia rispetta se stessa”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

