Putin invia petrolio in Siria in barba alle sanzioni

L’intesa sancita a Mosca una settimana fa tra Ahmed al Shara. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Putin invia petrolio in Siria, in barba alle sanzioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Juorno #Trump avverte #Putin: “Se la #guerra non finisce potrei inviare i #tomahawk all’ #Ucraina” - X Vai su X

?Tamp ha minacciato Putin di consegnare i missili Tomahawk all'Ucraina se non avesse fermato la guerra. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a inviare missili da crociera Tomahawk in Ucraina se la guerra con la Russia - facebook.com Vai su Facebook

Putin invia petrolio in Siria, in barba alle sanzioni - Navi della flotta fantasma continuano a fare la spola verso Banias. Segnala ilfoglio.it

Putin, la scommessa (vinta) sui lingotti d'oro: così le riserve auree finanziano la guerra e proteggono la Russia dalla crisi del petrolio - Putin e l'oro, una scommessa vincente che ora sta tenendo a galla l'economia russa e finanziando la guerra in Ucraina. Si legge su ilmessaggero.it

Putin, la scommessa (vinta) sui lingotti d'oro: così le riserve auree finanziano la guerra e proteggono la Russia dalla crisi del petrolio - Non è avvenuto lo stesso per riserve auree, principalmente perché erano fisicamente depositate nella ... Come scrive ilmessaggero.it