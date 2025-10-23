Puppo svela su Alcaraz | Ha un problema fisico già a Riad non era al 100%

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) si è pronunciato sul tema del giorno: la mancata disponibilità di Jannik Sinner in Coppa Davis e le conseguenze. Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, Puppo ha posto l’accento sul modo in cui la vicenda è stata trattata mediaticamente, rispetto anche alle precedenti defezioni dell’altoatesino con la maglia della Nazionale. A questo proposito, si lega anche il mancato incontro dopo l’affermazione negli Australian Open 2025 al Quirinale col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “ La questione del rifiuto di Sinner nell’andare da Mattarella: se non si sa quello che c’è dietro, non si può giudicare. 🔗 Leggi su Oasport.it

puppo svela su alcaraz ha un problema fisico gi224 a riad non era al 100

© Oasport.it - Puppo svela su Alcaraz: “Ha un problema fisico, già a Riad non era al 100%”

Argomenti simili trattati di recente

Puppo svela su Alcaraz: “Ha un problema fisico, già a Riad non era al 100%” - Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è pronunciato sul tema del giorno: la mancata disponibilità di Jannik Sinner in Coppa Davis e le ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Puppo Svela Alcaraz Ha