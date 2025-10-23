Può saltare Milan-Como a Perth Australia | pressioni UEFA sulla Lega Serie A Ecco perché

Rischia di saltare la trasferta del Milan di Massimiliano Allegri e del Como di Cesc Fàbregas a Perth (Australia) per la partita di Serie A di inizio 2026, con lo stadio di 'San Siro' che sarà indisponibile. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Può saltare Milan-Como a Perth (Australia): pressioni UEFA sulla Lega Serie A. Ecco perché

Argomenti simili trattati di recente

La crisi in infermeria è un incubo per Allegri: Nkunku si ferma dopo Rabiot e Pulisic. Dovrebbe saltare la Fiorentina. #Milan #Allegri #Nkunku #SerieA #milannews24 - facebook.com Vai su Facebook

Milan, si ferma anche Rabiot: il francese può saltare la Roma #ASRoma #MilanRoma #Rabiot #Pulisic #Milan https://vocegiallorossa.it/avversario/milan-si-ferma-anche-rabiot-il-francese-puo-saltare-la-roma-273021… - X Vai su X

Milan-Como a Perth, l'Uefa decide. Lega e Figc favorevoli, ma c'è il rischio no - All'ordine del giorno, l'assegnazione della finale di Champions 2027 e decisioni su calcio femminile e futsal. Segnala gazzetta.it

Milan-Como a Perth, l'Uefa rimanda la decisione: "Ci sono molte questioni in sospeso" - La spinosità e la delicatezza della questione sono chiare anche dalla circospezione con cui si sta muovendo la Uefa: per il momento ancora nessuna decisione sullo spostamento a inizio febbraio di ... Secondo gazzetta.it

Milan-Como si giocherà in Australia: ok dell’Uefa - La prima partita del campionato italiano fuori dai confini si disputerà a Perth. Segnala lettera43.it