Può essere il più piccolo ammasso di materia oscura mai scoperto ma è un milione di volte più pesante del Sole
Un misterioso oggetto individuato a 10 miliardi di luce dalla Terra sta intrigando gli astronomi: potrebbe essere un minuscolo e denso ammasso di materia oscura, il più piccolo per la distanza a cui è stato individuato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Gli anelli del piccolo corpo celeste sembrano essere ogni volta un po' diversi, a differenza di quelli di Saturno che invece rimangono sempre gli stessi - facebook.com Vai su Facebook