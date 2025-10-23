Può essere il più piccolo ammasso di materia oscura mai scoperto ma è un milione di volte più pesante del Sole

Un misterioso oggetto individuato a 10 miliardi di luce dalla Terra sta intrigando gli astronomi: potrebbe essere un minuscolo e denso ammasso di materia oscura, il più piccolo per la distanza a cui è stato individuato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

