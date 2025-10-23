Può bloccare i nuovi caccia Usa | ecco la strategia della Cina

La Cctv, ovvero la televisione di Stato cinese, ha mandato in onda un servizio molto particolare per rievocare un episodio militare che si sarebbe verificato circa un anno fa. Un caccia multiruolo Shenyang J-16 di Pechino avrebbe intercettato, agganciato e scortato fuori dalla zona di identificazione della difesa area cinese due presunti aerei stealth statunitensi di quinta generazione, verosimilmente due Lockheed Martin F-22 Raptor. L'intera vicenda è stata resa pubblica per evidenziare le " capacità di combattimento integrate " del Dragone - capacità che coniugano radar terrestri anti-stealth, aerei di allerta precoce, satelliti e caccia da intercettazione in un sistema sinergico - ma anche per lanciare un chiaro messaggio agli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

