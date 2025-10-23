Puntate dubbie finti infortuni e tavoli da poker gestiti dalla mafia | scandalo scommesse in NBA Arrestati giocatori e allenatori | chi è finito in manette

Consigliavano ad amici, conoscenti o scommettitori professionisti su quali statistiche puntare. Poi scendevano sul parquet della NBA, il massimo campionato americano di basket, e facevano di tutto per rispettare le promesse. Terry Rozier, guardia dei Miami Heat, è finito in manette in un’operazione della FBI che ha portato all’arresto di altre persone, le cui identità al momento non sono state rese note. Secondo l’agenzia di intelligence federale americana, il 31enne sarebbe colpevole di aver «t rasformato il basket professionistico in un’operazione di gioco d’azzardo illegale, utilizzando informazioni privilegiate per piazzare puntate illecite». 🔗 Leggi su Open.online

