Punk o Jey? La scelta non è così scontata
L'infortunio di Rollins (che questa volta parrebbe vero) ha rimesso in discussione un copione che credevamo sarebbe durato all'incirca fino a Wrestlemania. La ribellione di Breakker presumo fosse comunque prevista, l'imprevisto ha accelerato tutto mettendo fine al regno di Seth in modo affrettato. Ora che abbiamo Punk e Jey a contendersi la cintura rimasta vacante, ragioniamo su quale sarebbe l'opzione migliore. La scelta apparentemente più sicura secondo me è di dare al titolo a Punk. Amatissimo dal pubblico, da quando è tornato la gran parte dei fan lo rivuole campione. Per pochissimo tempo lo è stato, venendo fregato da Rollins grazie al Money in the Bank.
