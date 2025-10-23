Martedì si è svolta l’attività di Puliamo il Mondo 2025 a Mesola. Hanno partecipato tutti gli alunni della scuola Primaria “A. Manzoni” (la 1^, 2^, 3^, 3b, 4^, 5^) accompagnati dalle rispettive insegnanti. La giornata uggiosa ha consigliato di riunirsi nel salone scolastico e utilizzare i rifiuti che erano stati raccolti alcuni giorni prima. L’incontro è iniziato con l’accoglienza da parte della dirigente scolastica Antonietta Allegretta e dai saluti dell’amministrazione comunale di Mesola, portati dall’assessore all’istruzione pubblica Gessica Massarenti. Il grande tema che è stato trattato è stato la necessità di annullare i rifiuti abbandonati per evitare ulteriori inquinamenti e quello di conferire correttamente i rifiuti gestiti in casa ed in aula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Puliamo il mondo’ con gli alunni. Iniziativa alla scuola Manzoni